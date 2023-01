KLEVE. Der 5. März wird ein Queen-Feiertag in Kleve. Dann steht nämlich die britische Band The Bohemians mit ihrer fantastischen Show „A Night of Queen“ in der Stadthalle auf der Bühne. Ab 20 Uhr dreht sich für rund zwei Stunden alles um die Supergruppe Queen.

Die Tributeband lässt den Mythos der legendären Formation rund um den Sänger Freddie Mercury in einer fulminanten Bühnenshow noch einmal aufleben. Viele der großen Hits von Queen hat die Band zu einem völlig neuen Paket geschnürt. Wer es auspackt, ist bei einer gigantischen Queen-Party mit von der Partie. The Bohemians sorgen bei ihrer Show mit Leidenschaft dafür, dass der Funke schnell überspringt. Beste Voraussetzungen also für einen bewegenden Konzertabend mit fantastischer Musik – sowohl für eingefleischte Queen-Fans als auch für diejenigen, die die Band erst jetzt entdeckt haben.

Atemberaubendes Erlebnis

„We Are The Champions“, „We Will Rock You“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben mit ihrer Musik Rockgeschichte geschrieben. Bis heute bringen die Hits des Quartetts aus Großbritannien nicht nur eingefleischte Musikfans der 70er und 80er Jahre zum Tanzen und Mitsingen. Gleiches gilt für die Liveshows der Bohemians, die ihre völlige Hingabe zu den unsterblichen Queenhits vereint. Diese Begeisterung geben die Musiker mit jedem Ton weiter – ein Bohemians-Konzert ist immer ein atemberaubendes Erlebnis. Tickets gibt es in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten in Geldern und in Kleve, unter www.niederrhein-nachrichten.de/ticketshop, in der Buchhandlung Hintzen und allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.kultopolis.com.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Show in Kleve. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „A Night of Queen“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 29. Januar. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.