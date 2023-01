Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person

BEDBURG-HAU. Am heutigen Donnerstag gegen 15.15 Uhr kam es in Bedburg-Hau auf der Gocher Landstraße in Höhe der Kreuzung “Weißes Tor” zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem VW Golf die Gocher Landstraße (Bundesstraße 9) von Goch in Richtung Kleve, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Kreuzung von ihrem Fahrstreifen abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Lkw eines 53-jährigen Fahrers aus den Niederlanden, der wiederum mit einem entgegenkommenden Toyota zusammenstieß.Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass das Bestehen einer Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. In dem Toyota befand sich eine 70-jährige Frau mit ihrem 91-jährigen Beifahrer, die beide unverletzt blieben. Auch der Lkw-Fahrer erlitt keine Verletzungen. Durch umherfliegende Teile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt, dessen 43-jähriger Fahrer zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Einsatzkräfte den VW Golf sowie die Zugmaschine sicher. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme, zu der das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Kleve hinzugezogen wurde, in beide Richtungen gesperrt. Der Polizeiliche Opferschutz benachrichtigte und betreute die Angehörigen der Schwerstverletzten.