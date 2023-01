UEDEM (ots). In der Nacht auf Mittwoch, 11. Januar, sind unbekannte Täter in das Jugendzentrum an der Keppelner Straße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür im Inneren der Einrichtung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine Geldkassette. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.