KEVELAER. (ots) Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es im Zeitraum von Freitag, 6. Januar, 11 Uhr, und Sonntag, 8. Januar, 10Uhr, kam an der Twistedener Straße in Kevelaer,. Ein oder mehrere unbekannter Täter entwendeten drei Verkehrszeichen, welche an der Twistedener Straße aufgestellt gewesen waren. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831/1250 entgegen.