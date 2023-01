GOCH (CDS). “Wer so lange gewartet hat, der hat Anspruch auf beschleunigte Behandlung!” Bürgermeister Ullrich Knickrehm spannte das Prinzenpaar der 1. G.G.K. Rot-Weiß 1956 (da nicht mehr lange in spe) am Freitagabend im Gocher Gürzenich, in der Sporthalle des Städtischen Gymnasiums, bei der Prinzenkür nicht auf die Folter. Er überreichte Prinz Achim II. (Verrieth) die Insignien der närrischen Macht und beendete damit die längste Wartezeit, die ein Prinzenpaar je durchhalten musste. Prinzessin Svenja II. (Lange) wurde die Prinzessinnenkette von ihrer Vorgängerin, Ex-Prinzessin Julia I. vom Kolping-Karneval-Komitee 1885 Goch überreicht. Mit seinen neuen närrischen Regenten erlebte das Pubklikum eine prächtige Prinzenkür und es wurde nach Programmende noch lange weitergefeiert. Ein ausführlicher Bericht folgt am Mittwoch.