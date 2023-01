Betrüger gab sich als Mitarbeiter eines Stromversorgers aus

ALDEKERK. Am Dienstag, 3. Januar, gegen 16 Uhr klingelte ein Betrüger an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau aus Aldekerk. Der Verdächtige gab sich als Mitarbeiter eines Stromversorgers aus und gab an, die Stromzähler ablesen zu wollen. Die Kerkenerin ließ ihn ins Haus. Nach dem Ablesen verlangte der Mann die Kontoauszüge, um die Zahlung des Stromabschlages nachvollziehen zu können. Anschließend sollte die 86-Jährige auf einem Bildschirmgerät unterschreiben. Dann erkannte sie, dass es sich vermutlich um einen Betrug handelt und sperrte ihr Konto, so dass es nicht zu einem Vermögensschaden kam. Der Betrüger war etwa 55 bis 60 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er war mit einer gelben Arbeitsjacke bekleidet. Zeugen, die Angaben zu der Person oder einem verdächtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250.