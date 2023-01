BEDBURG-HAU. In der Nähe des Bahnhofs, an der Saalstraße, befinden sich 15 Fahrradboxen, welche angemietet werden konnten. Im Zeitraum vom 29. Dezember bis zum 2. Januar wurden alle Türen dieser Fahrradboxen zerstört. Es entstand ein erheblicher Sachschaden und es derzeit nicht abzusehen, ob eine zukünftige Nutzung der Einrichtung möglich ist. Die Gemeinde Bedburg-Hau setzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, welche selbstverständlich vertraulich behandelt werden, wird gebeten, seine Beobachtungen unter der Rufnummer 02821/5040 der Polizei in Kleve mitzuteilen.