PFALZDORF. In drei Tagen fällt nach langer Wartezeit endlich der Startschuss zum 33. Pfalzdorfer Sylvesterlauf. Die Vorbereitungen für den 31. Dezember sind so gut wie abgeschlossen.

„Das Datum ist Fluch und Segen zugleich“ schmunzelt Tim Verhoeven vom Organisations-Team des Ausrichters, der Leichtathletikabteilung des VfB Alemannia Pfalzdorf, „fällt womöglich viel Schnee, brauchen wir ,Plan B‘ für die Durchführung, andererseits weiß jeder genau, wann der Lauf stattfindet.“ Und das wissen auch viele Läufer, die sich bisher schon angemeldet haben: „Viele sind uns treu geblieben“, freuen sich Verhoeven und seine Team-Kollegen. Keine Selbstverständlichkeit angesichts der langen Zwangspause.

Die Teilnehmerzahl liegt bei 2.164! Wie immer, haben die ersten 2.000 Melder das offizielle Funktions-Laufshirt erhalten, das kürzlich vorgestellt wurde. Die Farbe ändert sich, gleich bleibt immer das Bild auf dem Rücken, das unter anderem die St. Martinus Kirche zeigt. Das Schulzentrum gegenüber der Kirche bildet wieder den Start- und Zielbereich des Sylvesterlaufes, der um 13.15 Uhr mit dem Fünf-Kilometer-Jedermann-Jogging-/Straßenlauf beginnt. Um 14.15 Uhr fällt der Startschuss für den 1,5 Kilometer-Schülerlauf, gefolgt um 14.30 Uhr vom circa 500-Meter-Bambinilauf (mit Zeitnahme) Mädchen und um 14.40 Uhr (mit Zeitnahme) der Jungen. Den Abschluss bildet der Zehn-Kilometer-Straßenlauf, der um 15 Uhr startet (hier behält sich der Veranstalter vor, die Teilnehmerzahl auf 2.000 zu begrenzen). Die Strecken sind DLV vermessen (außer Bambinilauf). Die Läufer werden gebeten, sich 15 Minuten vor dem Start im Startbereich einzufinden. Ferdi van Heukelum wird den sportlichen Jahresabschluss wieder moderieren. Übrigens: Die Schülerstrecke ist neu konzipiert, sie führt über die Einführungsrunde des Fünf-Kilometer-Laufes. Der Start wird in Höhe der Eisdiele sein.

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt in der Grundschule Pfalzdorf, am Freitag, 30. Dezember, 17 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 31. Dezember, ab 11 Uhr. Die Startnummer ist gut sichtbar und unverändert auf der Vorderseite des Laufshirts zu tragen.

Die Zeitmessung erfolgt bei allen Läufern elektronisch durch einen an der Startnummer befestigten Chip. Dafür wird ein Pfand in Höhe von zwei Euro erhoben. Das Pfand wird bei der Anmeldung bezahlt und bei Rückgabe des Chips am Ende der Veranstaltung zurückerstattet. Ergebnislisten und Urkundendruck sind vor Ort bis 17 Uhr möglich oder online unter www.sylvesterlauf.de; es findet keine Urkundenausgabe an der Schule statt und es werden keine Auszeichnungen nachgesandt. Die Siegerehrung findet unmittelbar im Anschluss an den Zehn-Kilometer-Lauf statt.

Auf der Homepage kann man sich übrigens die Zielvideos der vergangenen Jahre noch einmal anschauen; auch in diesem Jahr werden wieder Zielvideoas angefertigt.

Strecke

Die Strecke im Detail: Start an der Schule/Hevelingstraße, Hevelingstraße, Waterkuhlstraße, Sebastianstraße, St.Martinstraße, Talstraße, Hevelingstraße, Reuterstraße, Buchenstraße, Eichenstraße, Am Gocher Berg, Stadionstraße, Reuterstraße, Stadtkamp, Friedenstraße, Kiefernstraße, Talstraße, Hevelingstraße und schließlich Finish Line an der Schule. Erst wird die kleine Runde rund um die Schulen gelaufen, dann die große Runde inklusive der Schleife am Sportplatz. Der Pfeil beschreibt die Laufrichtung, die schwarzen Punkte sind jeweils die Kilometer.

Anfahrt

Die Anfahrt zum Pfalzdorfer Laufevent erfolgt über die Autobahnabfahrt A57 Goch/Kalkar, in Richtung Goch, an der ersten Ampel geht es links, circa drei Kilometer bis zum Kreisverkehr, im Kreisverkehr (Klever Straße) muss man sich dann Richtung Kleve/Pfalzdorf orientieren.

Parken

Parkplätze für Besucher gibt es hier: P1 Gofa am Mooshof (Bustransfer), P2 Birkenstraße, P3 Hevelingstraße/Physio Sport, P4 Hotel Auler/Tophofen und P5 Waterkuhlstraße/Edeka Markt.

Das Orga-Team freut sich, dass die Freiwillige Feuerwehr Goch – Ortsgruppe Pfalzdorf – zusammen mit den Kollegen aus Nierswalde und der DRK Ortsverein Goch tatkräftig am Silvestertag helfen werden und bedankt sich schon einmal herzlich für die Unterstützung. Denn wie schon bei den 32 Auflagen zuvor ist der Pfalzdorfer Sylvesterlauf eine echte Gemeinschaftsleistung. „Das Dorf und die Alemannia halten zusammen“, bringt es Tim Verhoeven auf den Punkt. So helfen zum Beispiel die 1. und die 2. Mannschaft beim Auf- beziehungsweise Abbau. Nicht zu vergessen die vielen Freiwilligen, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Caféteria (in diesem Jahr auf dem Schulhof), Grill, Getränkewagen oder Startnummernausgabe gehören zu ihren Aufgaben. „Man ist schon stolz, dass man im Verein ist und dass so geholfen wird“, sagt Tim Verhoeven. Die Zuschauer und die vielen Motivationsstände an der Strecke sorgen zudem für das besondere Flair, das die Läufer förmlich ins Ziel trägt. Lieb gewonnene Traditionen werden ebenfalls gepflegt: Schornsteinfeger werden wieder unterwegs sein und den obligatorischen „Glückscent“ verteilen. Tim Verhoeven ist sich sicher: „Wenn am 31. Dezember der Startschuss fällt, rollt bei dem einen oder anderen bestimmt ein Freudentränchen…“