Schwerer Unfall: 81-Jähriger tödlich verunglückt

GOCH (ots). Am Bahnübergang an der Gartenstraße ereignete sich am Mittwoch, 28. Dezember, gegen 19.40 Uhr, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann aus Goch beabsichtigte, mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Bahnübergang von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Weberstraße zu überqueren. Währenddessen wurde er von einem Zug (RE 10) erfasst, der in Richtung Düsseldorf fuhr. Der 81-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Seine Angehörigen wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve benachrichtigt und betreut. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahme-Teams Essen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Kleve hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Augenzeugen des Unfalls, melden sich bitte dringend bei der Polizei Goch unter Telefon 02823/1080.