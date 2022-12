Gastronomie-Quartett: Genießen und Gutes tun

XANTEN. Quartett-Spiele gibt es in vielen verschiedenen Versionen. Egal ob mit Autos, Tieren oder berühmten Fußballspielern, sie sind in allen Generationen beliebt. Die meisten kennen sie sogar noch aus der Kindheit und verbinden viele schöne Momente mit ihnen. Der Round Table 158 Xanten hat in diesem Jahr erstmalig ein Gastronomie-Quartett für die Domstadt auf den Markt gebracht. Dieses führt der Verein auch 2023 fort. Statt allein der Spaß am Spiel steht bei der Xantener Ausgabe aber besonders der gute Zweck im Fokus. Denn der komplette Erlös fließt in karikative Zwecke.

Jan Angenendt vom Round Table 158 Xanten ist das ein Herzensanliegen. „Die ehrenamtliche Arbeit wird immer weniger, weil immer weniger Menschen Zeit dazu haben. Gleichzeitig wird sie aber immer wichtiger. Wir als Round Table möchten helfen und unsere Projekte weiter umsetzen“, sagt Angenendt. Dazu seien jedoch auch nicht unerhebliche finanzielle Mittel notwendig. Hierbei soll insbesondere der Verkauf des Gastronomie-Quartetts helfen, das 2023 (aufgrund der erhöhten Produktionskosten) in einer Auflage von 1000 Stück erscheint. Interessierte können das Quartett für zehn Euro unter anderem bei der Touristinformation Xanten (TIX) erwerben.

Jede der 32 Karten, die zum Spiel gehören, bildet einen anderen Xantener Gastronomiebetrieb ab. Gleichzeitig ist jede Karte auch ein Gutschein für ein Angebot jedes teilnehmenden Gastronomen. „Für alle ist das eine Win-Win-Situation“, sagt Angenendt. Quartett-Inhaber erhalten zum Beispiel einen Kaffee, eine Eiskugel oder eine Waffel gratis. „Der Gutscheinwert hat sich bei der Neuauflage im Vergleich zum ersten Jahr sogar noch erhöht“, verrät Angenendt. So gebe es dieses Mal sogar zwei Frühstücke oder zwei Eisbecher zum Preis von einem. Jeder Käufer habe einen garantierten Gutschein-Wert von über 125 Euro, wenn er alle Gutscheine einlöse. Dazu werde erneut jedes Mal auf der Spielkarte der Gutschein abgehakt, denn die Spielkarte bleibt selbstverständlich beim Eigentümer des Quartetts. Schließlich wird sie noch gebraucht.

-Anzeige-

Spielregeln

Zusätzlich zu den Gutscheinen erhält jeder Käufer nämlich auch ein ganz normales Quartett, mit dem man spielen kann. Die Spielregeln sind dabei ganz einfach: Die Karten werden gemischt und verteilt. Jeder Spieler nimmt die Karte so in die Hand, dass er nur die oberste Karte sieht. Ein Spieler wählt anschließend eine Kategorie aus (zum Beispiel die Anzahl der Biersorten), die Mitspieler lesen nun die Werte der geforderten Kategorie vor. Wer den höchsten Wert hat, gewinnt die Karte. Bei der Spiel-Version „Quartett“ geht es darum, möglichst viele Karten einer Gruppe zu sammeln.

Alle 32 Gaststätten, Restaurants, Kneipen und Cafés sind dazu mit den Buchstaben A bis D und den Zahlen eins bis acht beschriftet. Bei der Spielversion „Trumpf“ ist es hingegen das Ziel, alle Karten zu erobern. Zu den Rubriken gehören in diesem Jahr erneut das Eröffnungsjahr, die Anzahl der Sitzplätze, der Hauptgerichte auf der Karte, der Biersorten sowie die Entfernung zum Xantener Dom. Statt der Thekenlänge haben sich die Macher in der neuen Version jedoch für die längsten Öffnungszeiten entschieden.

Das erste Gastronomie-Quartett habe in diesem Jahr bereits viele positive Rückmeldungen erhalten, weshalb eine Fortsetzung schnell beschlossene Sache war. „Die Gastronomen fanden die Idee gut und waren in diesem Jahr sogar noch offener dafür, da sie Erfahrungswerte vom ersten Mal hatten. Dadurch konnten wir den Gutschein-Wert auch erhöhen“, sagt Angenendt. Etwa beim Late-Night-Shopping in Xanten hat der Round Table 158 in Xanten das Kartenspiel bereits verkauft und beworben. „Da wurden wir oft gefragt, welche Projekte wir denn unterstützen“, sagt Angenendt.

Soziale Projekte

Der Serviceclub versichere zunächst einmal, dass alle Einnahmen aus dem Verkauf der Quartette zu 100 Prozent in regionale Projekte fließen. Dies seien zum Beispiel therapeutisches Reiten für Kindergärten, die Stiftung Xantener für Xantener und der Weihnachtspäckchen Konvoi, der kürzlich aus dem deutschen Zentrallager über 132.000 Päckchen verteilt auf 36 LKW verteilte. Zudem unterstützt der Round Table Xanten eine Aktion an Kindergärten, bei der Plastik-Becher gegen umweltfreundlichere Metall-Versionen ausgetauscht werden. Im nächsten Jahr ist außerdem geplant, Kindergärten mit Sicherheitswarnwesten auszurüsten.

Das Gastronomie-Quartett kann für zehn Euro bei der Touristikinformation Xanten (TiX), Edeka Lurvink in Xanten, beim Bäckerwagen Inselbrot in Xanten-Wardt, bei der Bäckerei Brammen in Xanten-Birten sowie bei einigen teilnehmenden Gastronomen erworben werden. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es online unter www.rt158-xanten.de.