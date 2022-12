Versuchter Raub auf eine Spielhalle in Geldern

GELDERN (ots). Ein bisher unbekannter Mann betrat am Heiligabend, 24. Dezember, um 7.15 Uhr, eine Spielhalle an der Issumer Straße. Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe forderte er von einer Mitarbeiterin der Spielhalle die Herausgabe von Geld. Da diese aufgrund der Situation geschockt war, kam sie der Forderung nicht sofort nach. Daraufhin flüchtete der Täter fußläufig und ohne Beute durch einen Hinterausgang in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 175 bis 180 Zentimeter groß, circa 30 bis 33 Jahre alt, schlanke Statur, auffallend blaue Augen. Er trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Winterjacke mit Kapuze, schwarze Hose, hellgraue Mütze, braune Schuhe mit weißer Sohle, schwarze Lederhandschuhe und einen schwarzen Mundschutz. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geldern, untef Telefon 02831/1250 zu melden.