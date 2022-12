Unbekannte sprengten Geldautomaten in Asperden

ASPERDEN (ots). Zu einer Geldautomatensprengung kam es am frühen Freitagmorgen, 16. Dezember, gegen 4.40 Uhr, in einer Bankfiliale an der Graefenthalstraße in Asperden. Zeugen hörten zur Tatzeit Explosionsgeräusche. Der Eingangsbereich der Geschäftsstelle wurde stark beschädigt. Um den Zutritt zum Gebäude freizugeben, wird zurzeit ein Statiker hinzugezogen. Derzeit kann noch keine Aussage gemacht werden, ob und wieviel Beute die Unbekannten gemacht haben. Was aber gesagt werden kann ist, dass keine Personen verletzt wurden. Nach ersten Zeugenhinweisen flüchteten drei dunkel gekleidete Männer mit einem hochmotorisierten, schwarzen Audi. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nehmen die Kripo Kalkar unter 02824/880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.