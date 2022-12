Goch: 15-Jähriger an Bushaltestelle verprügelt

GOCH. Zwei unbekannte Jungen verprügelten am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 15.30 Uhr, einen 15-Jährigen aus Uedem an einer Bushaltestelle am Südring in Goch. Durch die Faustschläge ging der Angegriffene zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt wurden. Die bislang unbekannten Schüler sind 13 bis 14 Jahre alt und etwa 150 Zentimeter groß. Einer der Jungen hat gewelltes, schwarzes Haar und trug Sportkleidung. Der andere hat glatte, schwarze Haare und war mit einer schwarzen Winterjacke mit schwarzem Pelzbesatz an der Kapuze sowie Jeans und Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 (ots).