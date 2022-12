GOCH. Der Kolpingchor 1890 Goch mit seinen etwa 35 aktiven Sängern möchte unter der Gesamtleitung von Paul Verheyen einmal mehr sein Können und seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen und lädt nun zu einem festlichen Weihnachtskonzert ein. Es findet am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Arnold Janssen Kirche, Voßheider Straße, statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.

Traditionelle Advents- und Weihnachtslieder werden vom Kolpingchor schon seit langer Zeit regelmäßig gepflegt, immer darauf bedacht, dass neben der traditionellen Weihnachtsmusik auch die leichtere Muse mit auch rhythmisch begleiteten Chorsätzen nicht zu kurz kommt. Konzerte dieser Art wurden bereits 2003 in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck, sowie 2013 und 2016 in der St. Vincentius-Kirche Asperden und 2019 im Kloster Graefenthal durchgeführt. Hinzu kommen Mitwirkungen an Weihnachtskonzerten 2009 in der Stiftskirche Kleve, 2015 in Hout Blerik (NL) und zahlreiche Gesangsbeiträge auf den Weihnachtsmärkten in Goch. Das geplante große Konzert für das Jahr 2020 fiel leider der Corona-Pandemie zum Opfer und soll nun endlich zwei Jahre später in der Arnold Janssen Kirche nachgeholt werden. Hierzu konnten die Sopranistin Maria Klier, der Kantor Wolfgang Nowak (Klavier und Orgel) mit seiner Tochter Katrin (Violine) und Marc Schoofs (Percussion) gewonnen werden. Die Konzert-Proben laufen bereits seit Ende September auf Hochtouren, da die gewählte Literatur in Teilen doch recht anspruchsvoll ist, und somit intensives Arbeiten erfordert. Mit dabei sind zum Beispiel Auszüge aus den großen Werken von Camille Saint Saens‘ Weihnachtsoratorium „Tollite Hostias“ „Panis Angelicus“ von Cesar Frank und das „Laudate Dominum“ aus der „Vespparae solennes de confessore KV339“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Dazu erklingen neben deutschsprachigen Liedern Christmas Carols aus England und Brasilien sowie bekannte Weihnachtsschlager wie „Winterwonderland“ oder auch der vierstimmige Evergreen als Abschluss „We wish you a merry Christmas“.

Die Sopranistin Maria Klier, begleitet von Kantor Wolfgang Nowak, trägt Lieder von Max Reger und Peter Cornelius vor und Katrin Nowak konzertiert passende Kompositionen gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang Nowak an der Orgel.

Moderation

Doch zuallererst erklingt der Chorsatz „Im Dorf da geht die Glocke schon“, um das Konzert gebührend einzuleiten; ein Volkslied aus der Bretagne, das Wegbereiter für die vorweihnachtliche Atmosphäre sein soll. Und der letzte Abschnitt des Konzerts bietet weihnachtliche Musik aus dem Bereich der etwas leichteren Muse.

Der Diakon Werner Kühle wird das Konzert in bewährter Weise moderieren. Der Kolpingchor hofft auf ein „volles Haus“ und wünscht sich, mit diesem Konzert die Vorweihnachtszeit klangvoll abzuschließen.

Bild: Der Kolpingchor möchte für einen schönen Abend sorgen. (Foto: privat)