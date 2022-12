Brandstiftung: Mofa brannte vollständig aus

GELDERN. Am Montag, 12. Dezember, gegen 22.45 Uhr meldete ein 41-jähriger Zeuge ein brennendes Mofa auf einem öffentlichen Parkplatz am Südwall hinter einem Bekleidungsgeschäft und setzte sofort einen Notruf ab. Die Feuerwehr löschte den Brand, so dass sich dieser nicht weiter ausbreiten konnte. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten das ausgebrannte Mofa sicher. Der Zeuge hatte ihnen gegenüber angegeben, dass er am Brandort zwei, vermutlich männliche, Personen gesehen habe, die unvermittelt mit einem Mofa über einen Fußweg in Richtung Markt geflüchtet seien. Weitere Zeugenhinweise werden durch die Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250 erbeten.