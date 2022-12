NIEDERRHEIN. Nach seiner umjubelten Premiere im Sommer kehrt das San Hejmo Festival vom 18. bis 19. August 2023 mit zwei vollen Show- und vier Campingtagen an den Airport Weeze zurück. Das von den Besucher:innen gefeierte Festivalareal mit Livemusik, Urban Art Installationen, Street Food und vielen Überraschungen wird erneut zum „Heiligen Zuhause“, diesmal für ein komplettes, unvergleichliches Festivalwochenende. Mit dabei sind bereits jetzt einige der heißesten Acts im Livegeschäft.

Auf der Mainstage gibt’s einen ausgewählten Mix aus Urban-, HipHop- und Gitarren-Sound. Mit am Start ist der begnadete Texter, Rapper, Sänger und Produzent Alligatoah. Seine ebenso deutlichen wie tiefgründigen Texte auf HipHop- oder Pop-Beats haben

dem selbsternannten „Schauspielrapper“ diverse Platinauszeichnungen eingebracht, live

performt sind sie nochmal mitreißender. Er ist der Chartstürmer der letzten Jahre, seit seinem Durchbruch im April 2019 mit „Kein Problem“ feierte Apache 207 diverse Nr.1-Hits in Deutschland. Nach Ende der Corona-Einschränkungen folgte seine ausverkaufte Arenen-Tour mit restlos begeisterten Fans, im August 2023 kommt der „Roller“-Star zum San Hejmo Festival.

Die Fantastischen Vier

Die Fantastischen Vier sind die Begründer des deutschen Sprechgesangs und seit über

dreißig Jahren erfolgreich im Geschäft. Die kollektive Textsicherheit bei Songs wie „Die

Da?!“, „Troy“ oder „Zusammen“ ist über drei Generationen sichergestellt, ihre

atemberaubende Live-Power haben die vier Stuttgarter in diesem Sommer bei ihrer

riesigen Jubiläums-Stadiontournee einmal mehr eindrucksvoll bewiesen.

Marteria

Die junge Geschichte des San Hejmo Festivals ist schon untrennbar mit dem Rostocker

„Vollkontakt“-Rapper Marteria verbunden. Das grandiose Livekonzert des Gold- und

Platin-dekorierten Rappers bei der Festivalpremiere in Weeze markierte in diesem

Sommer den Höhepunkt des Tages und war auch ihm eine große Ehre – deswegen

kommt er in 2023 direkt wieder nach Weeze!

RIN

RIN ist aus der deutschen HipHop-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit Cloudrap groß

geworden, feierte der Rapper in den letzten Jahren diverse Chart-Erfolge und erweiterte

sein musikalisches Spektrum mit Features u.a. von Giant Rooks und Schmyt sowie

Sample-Anleihen von Echt und Jay-Z. 2020 wurde RIN zudem als „Bester Live-Act

national“ ausgezeichnet (Hiphop.de-Awards). Sein Debüt-Album „Maske“ ist gerade volljährig und er in den letzten zwei Jahrzehnten zum Deutschrap-Superstar geworden. Nun blickt Sido mit seinem aktuellen Album „Paul“ auch auf die Kehrseiten des Popstar-Olymps. Seinen fetten Live-Shows werden die neuen Songs nur noch mehr Gänsehaut bringen!

Provinz, Wanda und Kaffkiez

Außerdem auf der Mainstage am Start ist die Ravensburger Indie-Band Provinz, die seit

2020 die deutsche Musiklandschaft begeistert, der britische Singer-Songwriter Tom

Gregory mit seinen Superhits „Never Let Me Down“ und „Fingertips“, die österreichische

Kult-Rock’n’Roll-Band Wanda, die mit ihren unverwechselbaren Texten und Songs

bereits 14 (!) Platin-Auszeichnungen einheimsten, die aufstrebende Berliner Songwriterin

und Stimme vieler junger Frauen Cloudy June, die Popkünstlerin der nächsten

Generation Esther Graf, deren charaktervolle Stimme sich auch auf dem neuen Album

von Alligatoah findet, die Indierock-Debütanten des ablaufenden Jahres Kaffkiez, die mit

rauen, treibenden Klängen und schlauen Texten begeistern sowie der Sprechgesang-

Tausendsassa Majan, dessen Karriere seit seinem Song „1975“ mit Cro nur den Weg nach

oben kennt.

Neben einer neuen Hauptbühne bietet das San Hejmo Festival auch wieder eine Bühne

für elektronische Musik. Hierfür sind bereits Alle Farben, David Puentez, Lari Luke und

Lost Identity bestätigt. Auch die sehr beliebte Party Stage und die einzigartige WG-Party

werden 2023 für das Festivalwochenende zurückkehren.

Vorverkaufsstart am 4. Dezember

Nach der rundum erfolgreichen Erstausgabe und mit der ersten großen Bandwelle

startet heute der Vorverkauf für das San Hejmo Festival vom 18. bis 19. August 2023. Für die erste Wochenendausgabe des Festivals im niederrheinischen Weeze gibt es

reguläre Tagestickets (je 119 Euro) sowie ein Wochenendticket (179 Euro), wahlweise mit vier Tagen Camping (229 Euro). Die VIP-Tickets für das Festivalwochenende beinhalten erstmals auch ausgewählte Speisen und Getränke, erhältlich in der VIP-Area an der Hauptbühne. Sie sind sowohl ohne (399 Euro) als auch mit (449 Euro) Camping erhältlich.

Alle Ticketpreise gelten ab VVK-Start für die Ticketphase 1, nach deren Ausverkauf

startet die Phase 2 mit höheren Preisen. Ebenfalls erstmalig bietet der Veranstalter die

Möglichkeit an, alle Ticketpreise bequem in drei gleichen Raten zu bezahlen.

Infos und Vorverkauf: www.sanhejmo.com