GELDERLAND. Mit 750 Veranstaltungen wartet das neue Programmheft der Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer auf. Auf 112 Seiten bietet es eine Fülle neuer und bewährter Angebote und hat damit „wieder den Vor-Corona-Umfang erreicht“, freut sich Ursula Kertelge, Leiterin der FBS Geldern-Kevelaer, die gemeinsam mit Antje Freudenberg das neue Programm vorstellte.

Gerade in der aktuellen Situation habe man gemerkt, wie wichtig Bildungsangebote sind, in denen Begegnung, Vielfalt und Toleranz gelebt werden. In diesem Sinne hätten die Einrichtungen des Katholischen Bildungsforums (Haus der Familiein Emmerich, die FBS in Kleve, Kalkar und Geldern-Kevelaer sowie das Kreisbildungswerk) ein buntes Jahresprogramm mit vielfältigen Perspektiven geplant.

Dazu zählen auch weiterin Online-Angebote. „Besonders im Fachbereich Partnerschaft-Ehe-Familie hat sich gezeigt, dass wir mit Online-Veranstaltungen neue Zielgruppen erreichen können“, sagt Fachbereichsleiterin Antje Freudenberg. „Beide Elternteile können bequem von zu Hause aus teilnehmen und müssen keinen Babysitter für ihre Kinder organisieren. Dadurch erreichen wir nun auch die Väter besser mit unseren Angeboten.“ Am 25. Februar wird es ein neues Online-Angebot für werdende Eltern geben zum Thema „Wir sind Familie – Der Start in die Elternschaft aktiv gestalten“. Zudem wird ganz neu der Elternkompetenzkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ ab 14. März in teil-digitaler Form angeboten. Von zwölf Abenden finden vier in Präsenz in Kevelaer und acht online statt. Der Kurs ist gebührenfrei und wird kreisweit angeboten. „Neu geplant haben wir für Eltern und Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren Entdeckertouren durch den Wald“, kündigt Antje Freudenberg an. Am Finkenhorst in Geldern lernt die Gruppe die Bedeutung des Waldes kennen und kann nach eigenen Vorstellungen kreativ werden.

„Achtsamkeit und Entspannung sind aktuell große Trends, denen wir im Bereich Gesundheit-Prävention-Ernährung gerecht werden“, sagt Ursula Kertelge. „So bieten wir beispielsweise das Ernährungsprogramm Besser essen, Fasten nach Buchinger und einen Infoabend zum Thema Zuckerarm genießen, aber auch Lachyoga, Meditation und Waldbaden an.“ Vor allem Senioren wären in der Corona-Zeit nicht oft beim Sport gewesen, für sie habe man bewusst neue Angebote ins Programm genommen, wie die Seniorengymnastik 60+ ab 12. Januar. Auspowern kann man sich beim Kardiobox-Workout ab 27. Januar und ein Krafttraining wird für Frauen und Männer 40+ ab 10. Januar angeboten. Sehr gut angenommen von allen Altersgruppen werden die Kochangebote der FBS. „Auch hier greifen wir aktuelle Trends auf wie Wintergrillen, Fermentieren oder ein veganes Weihnachtsmenü“, führt die FBS-Leiterin aus.

Neue Kursleitungen sucht die FBS auch im Eltern-Kind-Bereich. Dazu wird an zwei Terminen einen Fortbildung für Interessierte (auch Quereinsteiger) angeboten, die in die Kursarbeit einsteigen wollen. An pädagogische Fachkräfte richtet sich die Basisqualifizierung zum Konzept „Großer Löwe – Starke Maus“, ein praxiserprobtes Selbstbehauptungsprojekt für Vorschulkinder und deren Eltern. Kreativangebote runden das Programm ab: Neu angeboten wird eine Einführung in den Stoffdruck und ein Workshop „Zwirnkopf“. Das Programmheft liegt ab 2. Dezember bei Banken, Sparkassen und Buchhandlungen aus und kann unter www.fbs-geldern-kevelaer.de eingesehen werden.