DÜSSELDORF. Jim Steinmans weltweit erfolgreiches Bühnenepos „Bat out of Hell – The Musical“ kehrt nach Deutschland zurück: Das preisgekrönte Original vom Londoner Westend mit den größten Hits von Jim Steinman und Meat Loaf ist erstmalig und exklusiv für Deutschland in seiner englischsprachigen Tournee-Produktion nur vom 20. Dezember 2022 bis 4. Januar 2023 im Capitol Theater Düsseldorf zu erleben.

Seit seiner Weltpremiere 2017 im Manchester Opera House – es folgten bis 2019 Spielzeiten unter anderem im Londoner Coliseum und Dominion Theatre – begeisterte das opulente Rock-Musical Publikum und Kritiker gleichermaßen: so gewann es den Radio 2 Audience Award als bestes Musical bei den Evening Standard Awards und wurde für acht WhatsOnStage Awards, unter anderem als bestes Musical, nominiert. „Bat out of Hell – The Musical“ spielte 2019 erfolgreich in Kanada und im New York’s City Centre und feierte im selben Jahr als deutschsprachige Inszenierung im Metronom Theater Oberhausen seine Premiere.

Komponist Jim Steinman

Das Bühnenstück kombiniert die unbändige und hymnische Energie des Rock mit der unvergleichlichen Magie des Musicals. Dafür verwendete der legendäre Komponist Jim Steinman epische Songs der ersten beiden Bat Out of Hell Alben wie You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night), Bat Out of Hell, I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) und Two Out of Three Ain’t Bad und ergänzte die Songlist mit der Single Dead Ringer for Love sowie den bislang unveröffentlichten Power-Balladen What Part of My Body Hurts the Most and Not Allowed to Love.

Rock’n’Roll Manifest

Neben Jim Steinman, der für Buch, Songtexte und Musik verantwortlich zeichnet, trägt „Bat out Hell – The Musical“ die Handschrift des vielseitigen und preisgekrönten amerikanischen Regisseurs Jay Scheib. Im Zentrum der „Rock’n’Roll-Romeo-und-Julia-Geschichte,“ so Scheib, „steht immer wieder der Wunsch, frei zu sein, sich zu verlieben und in einer Welt voller Kraft, voller Leidenschaft zu leben. Das Stück ist ein wahres Rock’n’Roll-Manifest!“ Tickets für das Musical im Capitol Theater gibt es ab 40,15 Euro unter Telefon 0211/73440 und online unter www.tickets-direkt.de.

Verlosung

Die NN verlosen 2 x 2 Tickets für Premiere am 20. Dezember um 19 Uhr in Düsseldorf. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Bat out of Hell“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 4. Dezember. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.