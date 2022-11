EMMERICH. Wie es das Ziel des Förderprogramms „Dritte Orte“ ist, hat sich das Ensemble Schlösschen Borghees zu einem Treffpunkt für Menschen aller Art gemausert – und entwickelt sich auch jetzt noch weiter. Das Angebot an Kunst und Kultur ist groß – und vor allem barrierefrei. Die Projektleiterinnen Sandra Heinzel und Judith Hoymann ziehen zum Ende des zweiten von drei Projektjahren ein positives Zwischenfazit.

Eine große Veränderung gab es 2021: Als neues Zuhause für Veranstaltungen wurde die Kulturscheune eröffnet, die jetzt gemeinsam mit dem Schlösschen und dem dazugehörigen Cafe sowie dem Küchen- und Heilkräutergarten das Ensemble Schlösschen Borghees bildet.

Das bisherige kunterbunte Angebot konnte und kann sich auch weiterhin sehen lassen, wie die Homepage des TIK-Theaters zeigt. Da wären natürlich Sandra Heinzel und Judith Hoymann, die schon seit vielen Jahren das Emmericher Kulturangebot bereichern: mit dem Figurentheater für Kinder und Erwachsene, Konzerten, Lesungen sowie mittlerweile auch verschiedenen Theatergruppen.

Wenn man von den Erfolgen des Ensembles spricht, dürfen auch die Kooperationspartnerinnen nicht unerwähnt bleiben. Renate Schmitz-Gebel zum Beispiel betreut als Literaturwissenschaftlerin den „Wortgarten“, Corinna Ortmann bietet „Happy Painting“ an, einen Kurs für kreatives Malen, „vor allem für Leute, die glauben, sie könnten es nicht“, sagt Hoymann. Heilpraktikerin Birga Meyer gibt Kurse zu Heilkräutern und bietet auch thematisch passende Wanderungen an. Der Förderverein Schlösschen Borghees wiederum hat die Strickgruppe „Wollverliebt“ gegründet.

Damit auch das Äußere für Besucher stimmt, kümmern sich Landwirt Alexander Bossmann und der Heimatverein Hüthum um die Pflege. „Wir haben ein großes ehrenamtliches Helferteam, das regelmäßige Gartentage veranstaltet“, erzählt Judith Hoymann. Pflege und Geselligkeit gehen dabei Hand in Hand.

Viel los

Demnächst stehen noch einige besondere Veranstaltungen an: am Mittwoch, 21. Dezember, wird wieder die Wintersonnenwende gefeiert. Am ersten Advent, 27. November, findet ein Tag der Begegnung statt. Feuerschale, Kaffee, Kuchen, Glühwein und Programmpunkte wie Singen, eine Krippenausstellung und ein Figurentheater mit den Marionettenengeln Rosi und Anna sorgen für einen abwechslungsreichen Tag. Am Samstag, 17. Dezember, wiederum gibt es weihnachtliche Musik beim X-Mas Konzert auf die Ohren.

Neu ist „Bühne frei“. Hier können Menschen sich in kurzen Sessions kreativ ausprobieren: beim Singen, Kabarett, Theater und mehr. „Wir probieren immer wieder Neues aus und gucken, was den Menschen gefällt. Aber das Wichtigste ist: Es ist ein Ort der Begegnung.“

Den Besuchern gefällt es jedenfalls. „Der Day for Peace im September wird von Jahr zu Jahr besser besucht“, erläutert Hoymann. Und zum Sommerfest in den Ferien „haben die Menschen uns fast überrannt.“ Das Ensemble Schlösschen wachse stetig und beständig. „Wir merken, dass es immer mehr Menschen anzieht.“ Sogar von weiter weg, wie eine Frauengruppe aus dem Raum Voerde beweist, die immer öfter zu Besuch kommt..

Neben der Homepage sorgt neuerdings eine Instagram-Präsenz unter der Mithilfe von Katrin Elsmann für die zeitgemäße Werbung, um das Angebot auch bei den Jüngeren bekannter zu machen.

Guter Ausblick

2023 setzt sich das vielseitige Programm nahtlos fort. Mehr noch: Mit einem Brotbackofen ist eine außergewöhnliche Ergänzung geplant. Finanziert werden soll er über eine frisch gestartete Crowdfunding-Aktion, die bis Mitte Februar läuft. Der Ofen soll nicht nur für Vereine und Gruppen buchbar sein, sondern in den Sommermonaten auch Mittelpunkt neuer Angebote werden, zum Beispiel einem angeleiteten Brotbacken für die Öffentlichkeit.

Außerdem soll auch der Garten 2023 durch Gartenplanerin und Workshop-Leiterin Carolin Beyer fertiggestellt werden. Und selbst wenn mal keine Programme stattfinden: Die Liegebänke laden auch abseits davon zum Verweilen ein.