Pkw-Brand in einer Tiefgarage in Geldern

GELDERN. Am Mittwoch, 9. November, gegen 18.05 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einer Tiefgarage an der Kapuzinerstraße in Geldern gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um einen Brand handelt. Da die Tiefgarage mit mehreren Häusern verbunden ist und es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden die umliegenden Anwohner vorsorglich evakuiert, konnten mit Abschluss der Löscharbeiten jedoch zurück in ihre Wohnungen. Während der Löscharbeiten verletzten sich drei Feuerwehrleute leicht und wurden ambulant im nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Mit Abschluss der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass ein Pkw in der Tiefgarage aus bisher unbekannten Gründen in Brand geriet und völlig ausbrannte. Ein nebenstehender Pkw, sowie elektrische Leitungen der der Tiefgarage wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Warum der Pkw in Brand geriet ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Brandentstehung geben kann meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Geldern unter Telefon 02831/1250.