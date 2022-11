Opfer eines Messenger-Betrugs geworden

KEVELAER. (ots) Opfer eines Betrugs über Messenger-Nachrichten ist jetzt eine 60-Jährige aus Kevelaer geworden. Die Frau erhielt eine Nachricht über einen Messenger-Dienst von einer unbekannten Nummer. In der Nachricht gab sich jemand als ihr Sohn aus, der mitteilte, sein Handy sei kaputt und nun habe er keinen Zugriff auf sein Online-Banking. Anschließend bat der “falsche” Sohn darum, eine Überweisung für ihn zu tätigen. Die 60-Jährige kam der Bitte nach und überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag. Als der Betrüger nach einer zweiten Überweisung fragte, wurde die Frau stutzig und rief ihren Sohn an. Der Betrug fiel auf. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche:2 Fragen Sie in einem solchen Fall persönlich bei Ihrer/ Ihrem Angehörigen unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten nach, wenn Sie von einer bis dahin unbekannten Rufnummer über einen Messenger-Dienst kontaktiert werden. Nehmen Sie keine fremde Nummer sofort als Kontakt im Adressbuch auf. Sobald Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden, seien Sie misstrauisch und unterbrechen die Kommunikation sofort. Sind Sie bereits Opfer dieser Betrugsmasche geworden, dann erstatten Sie Anzeige.”