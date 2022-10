Unfallfahrer ohne Führerschein unterwegs

WEEZE. (ots) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 19:10 Uhr, auf der Straße Auf der Schanz gekommen. Ein weißer Seat Ibiza war anderen Verkehrsteilnehmern bereits am Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring aufgefallen, da er nach Angaben der Zeugen ohne Licht unterwegs war. Durch Lichtzeichen versuchten die Zeugen, den Fahrer am Steuer des Seats darauf aufmerksam zu machen. Dieser setzte seinen Weg jedoch über die Weller Straße in Richtung Wemb laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit fort. An dem Kreisverkehr zur Weller Landstraße fuhr der Wagen über die Grünfläche des Kreisverkehrs, kollidierte mit einem Verkehrsschild, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben neben der Ausfahrt in Richtung Twisteden. Der 30-jährige Mann am Steuer des Seat blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Da er zudem über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, nahmen die Beamten ihn zur Erbringung einer Sicherheitsleistung mit zur Wache. Es ergaben sich zudem Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum und ein entsprechender Vortest fiel positiv aus, deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.