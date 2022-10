STRAELEN. Am Dienstag, 25. Oktober, gegen 15.40 Uhr kam es in Straelen an der Kreuzung Boekholter Weg / Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein S-Pedelec Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 79-Jähriger aus Bonn war in einem Mercedes LKW auf der Zeppelinstraße in Richtung Junkersstraße unterwegs. Als er die Kreuzung überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten S-Pedelec Fahrer, der auf dem Boekholter Weg unterwegs war. Der 55-jährige Zweiradfahrer aus Kempen, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, erlitt durch die Kollision und den nachfolgenden Sturz schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.