Tödlicher Unfall auf L361 in Wachtendonk

WACHTENDONK. Am heutigen Freitag, 21. Oktober, kam es gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L361, kurz vor der Einmündung zum Kootweg in Wachtendonk. Dabei kollidierten ein Seat Leon eines 71-jährigen Fahrzeugführers, der aus Fahrtrichtung Straelen kam und ein Citroen. In diesem Fahrzeug befanden sich zwei Frauen im Alter von 57 bzw. 63 Jahren. Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die Verletzungen der Beteiligten waren so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser verbracht wurden. Im Laufe des frühen Abends erlag die 63-jährige Frau ihren Verletzungen. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert. Zur Klärung der Unfallursache war ein Sachverständiger an der Unfallstelle, während die beiden beteiligten Fahrzeuge sichergestellt wurden.