Mit Nessi Tausendschön und ihrem Best-of-Kabarett-Programm „30 Jahre Zenit“ startet der Kunstverein Gelderland am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr in der Tonhalle in Geldern am Boeckelter Weg 2 in die neue Wintersaison. Seit 30 Jahren ist Nessi Tausendschön nicht von der Bühne zu bomben. 30 Jahre mondän kultiviertes Schabrackentum, geschmeidige Groß-und-Kleinkunst, Verblüffungstanz, melancholische Zerknirschungslyrik und schöne Musik. Wenn Nessi die Brüche des Lebens zelebriert, dann bleibt kein Auge trocken. Kurz gesagt: Nessi hat als Kabarettistin eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin aber eine Stimme wie ein Engel. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass 30 Jahre Bühnen-Dasein an Frau Tausendschön aber auch nicht spurlos vorüber gegangen sind: Sie ist Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises und des Salzburger Stiers. Diese Auszeichnungen mögen stellvertretend für die zahlreichen anderen Ehrungen stehen, mit der die Kulturindustrie das kabarettistische Naturereignis Nessi Tausendschön gewürdigt hat.

Ein Best of mit alten Krachern und neuen Nummern. Kongenial begleitet wird sie von dem vielseitigen kanadischen Gitarristen und Komiker William Mackenzie.

Die Tickets kosten 22 Euro plus Vorverkaufsgebühr, ermäßigt 18 Euro plus Gebühr. An der Abendkasse 26 Euro, ermäßigt 22 Euro. Kartenvorverkauf bei Bücher Keuck, Issumer Straße 15-17 und im Bücherkoffer Derrix, Issumer Straße 63.

Verlosung

Die NN verlosen 2 x 2 Tickets für „30 Jahre Zenit “. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Nessi“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 18. Oktober. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.