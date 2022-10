OBERHAUSEN. Ulla Meinecke ist die Grand Dame der poetischen deutschen Popmusik und ist gerade mit den Multi-Instrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke unterwegs mit „Und danke für den Fisch“. Am Donnerstag, 27. Oktober um 20 Uhr macht die Ulla Meinecke Band Station im Oberhausener Ebertbad.

Ja, ein Orchester. In der Besetzung: Piano, 3 x Keyboard, 2 x Bass, EGitarre, akustische Gitarre, Synthesizer, Mundharmonika, Schlagzeug (Bassdrum, Snare, HiHat, Rimshot).

Das Ganze wird gespielt von zwei grandiosen Musikern, die viele dieser Instrumente gleichzeitig spielen und dazu mal eben noch singen. Reinmar Henschke und Ingo York weben den Sound eines ganzen, eines ungewöhnlichen, eines tollen Orchesters.

Ulla Meinecke gibt diesem Orchester den Glanz, den Inhalt – mit ihrer wunderbaren Stimme und ihren Texten, die mal melancholisch, mal voller Lust und Humor daherkommen. Diese Texte aus purem Leben haben eins gemeinsam – sie sind immer ehrlich. Daraus entsteht ein zweiteiliger Abend mit vielen Songs von Ulla Meinecke, aber auch von anderen Komponisten und Textern, manchmal als fröhlicher Gruß an sie und manchmal voller Trauer. Gestaltet wird der Abend von „nur“ drei Personen, die ihr Handwerk perfekt beherrschen. Der Einlass beginnt bereits um 19. Uhr. Tickets für das Konzert gibt es ab 29,50 Euro auf www.ebertbad.de sowie unter Telefon 0208/2054024.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert in Oberhausen. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Ulla Meinecke & Band“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 9. Oktober. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.