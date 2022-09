GOCH. Mit der aktuellen Ausstellung „Die Kunst sucht sich ihren Platz“ im Museum Goch – in Kooperation mit der Heinrich-Heine-Universität und der Kunststiftung Goch – bekommt eine außergewöhnliche Frau eine große Bühne, die sie zu Lebzeiten so gar nicht gesucht hat: Hiltrud Neumann, 2020 verstorben, schenkte 2015 ihre umfangreiche Privatsammlung der Kunststiftung. 130 ausgewählte Kunstwerke sind noch bis zum 23. Oktober zu sehen (die NN berichteten).

„Hiltrud Neumann hat aus Leidenschaft gesammelt, nicht zum Repräsentieren“, unterstreicht Museumsdirektor Dr. Stephan Mann das, was die Sammlerin angetrieben hat. In der Sammlung befinde sich zudem ein nocht nicht „gehobener Schatz“ – acht Tagebücher aus den Jahren 1990 bis 1995; ein Auszug daraus wird im Katalog zur Ausstellung, der im Gocher Pagina Verlag erschienen und im Museumsshop erhältlich ist, zitiert. Es geht Hiltrud Neumann in den Tagebüchern um die Kunst, nicht um Alltagsdinge. „Diese Tagebücher fallen genau in die Zeit, in der sie sich als Sammlerin definiert“, beschreibt Dr. Mann das erste Ergebnis des Querlesens, „da merkt sie, dass das, was sie tut, außergewöhnlich ist, es passiert etwas in ihrer Selbstwahrnehmung.“

Ab 1989 veranstaltete sie einmal im Monat das „offene Wohnzimmer“, bei dem es ihr um den Austausch mit Künstlern und Freunden über die Kunst und das Leben ging. „Das wuchs sich zu regelrechten Vortragsreihen aus“, so Steffen Fischer, stellvertretender Museumsdirektor und Vorstandsmitglied der Kunststiftung, und ergänzt: „Künstlern, die sie sehr schätzte, hat sie Aufträge erteilt und von vielen jungen Künstlern hat sie akademische Arbeiten gesammelt – das zeigt, wie sicher sie sich ihrer Sache war.“ Zu diesen Akademie-Künstlern zählt unter anderem Martin Lersch, dessen sechs bearbeitete Portrait-Fotos von Hiltrud Neumann, entstanden anlässlich ihres 60. Geburtstages, in der Ausstellung zu sehen sind. „150 Ordner umfasst ihr schriftlicher Nachlass“, erzählt Museumspädagogin Jasmin Schöne, „alleine acht gibt es zu Martin Lersch.“ Auch diese schriftlichen Zeugnisse gilt es, aufzuarbeiten. Eine „Auftragsarbeit“ über den Zeitraum von 20 Jahren ist der Setzkasten „Alle auf einen Blick“. „Es sind alles Werke, die explizit für den Setzkasten angefertigt wurden“, berichtet Jasmin Schöne, „sie wollte ein Abbild der Künstler haben, die bei ihr vertreten waren, das war ihre Essenz.“ Eine kleine Hürde gab es zunächst: Drei Werke jener Künstler mussten sich in ihrer Sammlung befinden.

Das erste Fach füllte 1988 Clemens Weiss. In den 1980er-Jahren hatte er sein Atelier noch in Mönchengladbach, wo auch Hiltrud Neumann seit 1970 lebte. Seit 35 Jahren ist Clemens Weiss in New York tätig und mit einer Vielzahl von Glasarbeiten in der Sammlung Neumann vertreten. Die Verbindung der beiden war eng; Hiltrud Neumann war seine Trauzeugin und sie war die erste Sammlerin, die eine große Glasskulptur von ihm kaufte. Zu seiner ersten großen Einzelausstellung in New York, in der Galerie Ronald Feldmann reiste sie eigens an. Clemens Weiss‘ Werke finden sich unter anderem im MoMa in New York, im Hamburger Bahnhof in Berlin und im Puschkin-Museum in Moskau. Die Arbeit „Kleines Fragment“ von 1992 fällt in der Gocher Ausstellung besonders auf, enthält sie doch eine leuchtend blaue Scherbe. Hier hat Clemens Weiss ein Fragment einer posthumen Yves Klein-Edition in einen gläsernen Kasten integriert. Das Pendant befindet sich im Folkwang Museum Essen. „Yves Klein ist eine Ikone der 1960er-Jahre“, so Dr. Stephan Mann, „das Behältnis ist wie ein Reliquienschrein drumherum gebaut.“ Das monochrome Ultramarinblau, das Yves Klein in seinen Werken benutzte, ließ dieser sich übrigens 1960 patentieren. „Es geht Clemens Weiss um das Umschließen und Schützen“, führt Jasmin Schöne aus. Eine Facette findet sich bei Clemens Weiss immer wieder: Das Durchscheinende, die klare Sicht, die man bei Glas erwartet, wird durch Leim, der an den aneinandergefügten Teilen getrocknet ist, aufgehoben; es entsteht der Effekt, dass das Glas eher als ein Körper wahrgenommen wird und das Licht das Kunstwerk nicht mehr komplett durchdringen kann. Das Glas erhält Volumen, bildet einen Raum oder eine Skulptur. Im Nachlass von Hiltrud Neumann sind Arbeiten von Clemens Weiss aus mehreren Jahrzehnten zu finden.