Goch: 70-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

PFALZDORF (ots). In Pfalzdorf an der Kreuzung Motzfeldstraße/Bedburger Straße/ Hevelingstraße ereignete sich am Mittwoch, 14. September, um 18.05 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einer Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß mit dem schwarzen VW Transporter eines 57-jährigen Mannes aus Goch wurde die 70-jährige Radfahrerin aus Goch schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallhergang ist zurzeit noch unklar. Ersthelfer und Zeugen, die Angaben zu diesem Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Goch unter Telefon 02823/1080.