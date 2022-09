Schauspielerin und Sängerin Stefanie Hertel, Musicalstar Stuart Sumner und Sturm-der-Liebe-Star Alexander Milz (und weitere hervorragende Darsteller) entführen das Publikum am Montag, 26. September, um 20 Uhr in der der Klever Stadthalle in der Komödie „Avanti! Avanti“ in ein quirlig-turbulentes und farbenfroh gezeichnetes Rom. Mit Livemusik und Songs der 50er und 60er Jahre wird der Abend den Zuschauern nicht nur einen Hauch von Frühling, sondern auch von Rom, der Liebe und italienisches Temperament präsentieren. Verfilmt wurde die Komödie von Billy Wilder mit Jack Lemmon und Juliet Mills 1972 zum Welterfolg! Tickets gibt es ab 16 Euro (Schüler, Studenten fünf Euro) sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen (unter anderem in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten in Geldern und in Kleve), online unter www.reservix.de oder bei der Stadt Kleve, Stephan Derks unter Telefon 02821/84254 oder Rabea Loffeld 02821/84364.

Verlosung

NN-Leser können 5 x 2 Tickets für die Komödie gewinnen. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Avanti! Avanti!“ an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 19. September. Die Namen werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.