GOCH. Alle vier Wochen legt der Gocher Stadtpark sein Image als ruhige Oase im Herzen der Stadt Goch ab und wird zur Rock-, Schlager- oder Spielearena. Am kommenden Wochenende wird es diesmal wieder laut: Am Samstag, 10. September, bittet der Stadtparkverein als Veranstalter ab 16 Uhr zum ParkRock an der Konzertmuschel.

Da sind unter anderem „Die Beamten und der Koch“: Rockmusik mit Tiefgang. Sie waren bereits auf zahlreichen Bühnen am Niederrhein zu hören und zu sehen und fanden auch im Hörfunk – beim WDR und im Lokalfunk – Aufmerksamkeit. Handmade Musik der fünfMusiker aus Emmerich, Goch und Kleve. Sie spielen vor allem selbst komponierte Songs, die von den Höhenflügen und Tiefschlägen des Lebens handeln. Leben in Töne gekleidet. Schöne Töne übrigens…

Ein Hauch von „Rock am Ring“ liegt in der Luf, wenn „Phonic“ auftritt. Die Coverband vom Niederrhein überzeugt mit guter, handgemachter Rock- und Grungemusik, und macht zum vierten mal Station in der Gocher Parkmuschel. 2016 haben die Jungs das allererste Rockevent im Gocher Stadtpark eröffnet und sind seither Stammgast bei den Rockevents des Stadtparkverein. Die fünf Musiker haben die überwiegend auftrittslose Coronazeit gut genutzt und haben ihr Repertoire angepasst und deutlich erweitert. Pearl Jam, Radiohead, Foo Fighters sowie Kings of Leon, Snow Patrol, und Volbeat sind nur einige Bands, deren Songs Phonic wie gewohnt professionell auf die Bühne bringen wird. Alten Funkrock- und Soul-Juwelen neuen Glanz zu verleihen, ist die Aufgabe der 2007 gegründeten Band „Heat Wave“. Das niederländische Gennep ist der Ursprung und zugleich Epizentrum der niederländisch-deutschen, fünfköpfigen Formation, die seitdem auf den unterschiedlichsten Events und Bühnen beider Länder dafür sorgt, dass die Post abgeht. Rockiges von Mother’s Finest, Lenny Kravitz und Journey sowie Funk Klassiker á la Level 42, Tower of Power und Chic, Pop Songs von Simply Red, Bruno Mars, Prince repräsentieren einen groben Überblick über das zweistündige, energiegeladene Programm von Heat Wave.

Die fünfköpfige Hard-Rock Band „Alfred Johnson“ ist sowohl in kleinen Clubs wie auch auf Festivalbühnen zu Hause. Von Hard Rock und Metal Bands wie Metallica, Iron Maiden und Slipknot inspiriert, spielen die Johnsons nur eigene Songs und kriegen mit ihrer Live-Performance alle Rockafinen schnell rum. Sie kommunizieren mit dem Publikum, teilen auch mal Schnaps aus, animieren zum Mitgröhlen und nehmen sich nicht allzu ernst. Alfred Johnson haben mit ihrer gitarrenlastigen und eingängigen Musik schon diverse Radio- und Internetwettbewerbe gewonnen. Los geht das Spektakel um 16 Uhr. In Schwung bringen können sich alle Musikfreunde übrigens schon ab 15 Uhr: Der Biergarten ist geöffnet, es gibt Kaffee und Waffeln, Grillwurst und kühle Getränke.