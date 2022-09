XANTEN. Als die Stadt Xanten am 27. Oktober 2012 zur Fairtrade-Stadt ausgezeichnet wurde, war sie die 122. Stadt, der diese Ehre zuteilwurde. Inzwischen gibt es 801 Fairtrade-Städte in Deutschland. Der Gedanke des fairen Handels von Lebensmitteln und Konsumgütern, wofür das Fairtrade-Siegel steht, hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen.

„Der Umsatz von Fairtrade-Artikeln betrug 2007 50 Millionen Euro. Inzwischen sind es zwei Milliarden Euro“, sagt Klaus Wolfertz von der Eine-Welt-Gruppe in Xanten. Gemeinsam mit der Kolpingsfamilie hatte sie im März 2012 den Antrag an die Stadt Xanten gestellt, den Titel „Fairtrade-Town“ anzustreben. Das zehnjährige Jubiläum dieser Auszeichnung wollen alle nun gemeinsam am nächsten Wochenende mit einem Open-Air-Solarkino und einer Jubiläumsfeier zelebrieren.

“Fairtrade-School”

In den vergangenen zehn Jahren hat sich Xanten immer weiter als Fairtrade-Stadt hervorgetan: Im Dezember 2013 wurde die Marienschule Xanten als erste Schule im Kreis Wesel als „Fairtrade-School“ ausgezeichnet. Die Willi-Fährmann-Gesamtschule und das Städtische Stiftsgymnasium folgten. Darüber hinaus gab es mehrere Aktionstage mit Menschenkicker-Turnieren. Eine Stromkasten-Bemalaktion unter dem Motto „Xanten FAIRschönern“ und eine Fairtrade-Kochshow mit Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, Autor Erwin Kohl sowie den Köchen Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann waren weitere Highlights.

2014, 2018 und 2020 konnte die Stadt Xanten den Titel „Fairtrade-Town“ jeweils verteidigen. Zu den Voraussetzungskriterien gehören unter anderem die Bildung einer lokalen Steuerungsgruppe, die Verwendung von Fairtrade-Produkten in der Stadtverwaltung und ein Mindestangebot von fair gehandelten Produkten im örtlichen Handel und in der Gastronomie. Auch bei den Feierlichkeiten am nächsten Wochenende achtet die Steuerungsgruppe darauf, faire Produkte anzubieten.

Solar-Open-Air-Kino

Beim Open-Air-Solarkino am Samstag, 10. September, wird es bereits ab 18 Uhr am Xantener Gradierwerk im Kurpark-West faire Kino-Snacks und ein Weinzelt der DPSG-Pfadfinder geben. Bürger können sich zudem zum Thema Klimaschutz informieren. Ab 19.15 Uhr veranstaltet „Cinema del Sol“ ein Quiz, ehe um 20 Uhr die französische Komödie „Nur Fliegen ist schöner“ gezeigt wird. Der Film werde auf einer solarbetriebenen Kino-Leinwand gezeigt – bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung in den Sitzungssaal im Rathaus aus.

Jubiläumsfeier

Die Jubiläumsfeier startet am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Nähe des Gradierwerks. Ab 13.30 Uhr lädt die Steuerungsgruppe zu einem Fairen Kaffeeklatsch mit Live-Musik und Aktionen der Fairtrade-Schulen zum Pfadfindertürmchen im Kurpark-Nord (Nähe Kriemhildmühle) ein. Dort ist ein Picknick geplant, für das Bürger Decken oder andere Sitzgelegenheit und gerne auch Essen und Trinken mitbringen sollen. Die Stadt Xanten erhält außerdem die Jubiläumsurkunde durch „Fairtrade Deutschland“. Bei schlechtem Wetter findet die Jubiläumsfeier in der Mensa der Marienschule Xanten (Eingang am Dom) statt. Bereits am kommenden Montag hält Frank Hermann ab 19 Uhr einen anderthalbstündigen Vortrag zum Thema „Ultra Fast Fashion – Schluss mit der Wegwerfmode!“ im Sitzungssaal des Rathauses. Er zeigt die Folgen der Wegwerfmode für Mensch und Umwelt auf.