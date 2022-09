22-jährige Weezerin tot aufgefunden: Zeugen gesucht

WEEZE/GOCH (ots). Eine junge Frau aus Weeze machte sich am Abend des 23. August, gegen 20 Uhr, mit einem Haflinger-Pony von der Straße Baal aus auf den Weg zu einem Spaziergang mit dem Tier. Gegen 21 Uhr entdeckte ein Zeuge das Haflinger-Pony alleine im Bereich Baal. Er brachte es zu der Besitzerin, beide suchten anschließend nach der 22-jährigen Weezerin. Auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Baaler Deich entdeckten sie den leblosen Körper der jungen Frau. Die Zeugen informierten die Rettungskräfte, welche die verletzte Frau in eine Klinik brachten. Dort verstarb die 22-Jährige am darauffolgenden Tag. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Um die genauen Umstände des Sachverhalts aufzuklären, sucht die Kripo Zeugen: Wer hat die junge Frau am Dienstag, 23. August, zwischen 20 und 21.30 Uhr im Bereich Bültenweg/Baaler Deich gesehen? Die 22-Jährige hat das Pony vermutlich auf den dortigen Sandwegen am Zügel geführt. Die junge Frau hatte lange, blonde Haare und war mit einem schwarzen Top und schwarzen Shorts bekleidet. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kalkar unter Telefon 02824/880 erbeten.