KESSEL „Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende“ – liest oder hört man diese Zeilen, sind sie sofort wieder präsent, die Märchen, die man als Kind geliebt hat und von denen man gar nicht genug bekommen konnte.

Dieses Gefühl soll am Sonntag, 4. September, von 11 bis 18 Uhr, wieder aufleben, wenn auf dem märchenhaft dekorierten Gelände der Viller Mühle in Kessel nach langer Pause endlich wieder der „Märchentag“ für die ganze Familie stattfinden kann, unterstützt von der Volksbank an der Niers. „Das Thema ist witzig, schön und romantisch“, betont Hausherr Heinz Bömler, auch weithin bekannt als der „verrückte Puppenspieler.“ Ehrensache, dass er seine Kunst vorführen wird, unterstützt von einem weiteren Puppenspieler und zehn Märchenerzählern. Auf einer Tafel werden alle Veranstaltungen angekündigt, so dass man nichts verpasst. So können die Kinder in einem Sandhaufen die „original echte“ goldene Kugel des Froschkönigs suchen. „Da gibt es tolle Preise zu gewinnen“, macht Heinz Bömler neugierig. Die Kids können außerdem malen, mit alten Blockpuzzles spielen oder sich ganz entspannt etwas vorlesen lassen; ein Bücherschrank bietet da reichhaltige Auswahl. Nicht zu vergessen die Groß-Spielzeug-Sammlung, die Bömler eigens an diesem Tag vor dem „Paradies“ aufbaut: „Das sind 30 Stücke, die sonst im Museum stehen, ich nenne es historisches Kinderglück“, so Bömler. Auch die beiden Märchenmuseen, das größte und das kleinste, laden zum Staunen ein. Hier können die Besucher auf Rätseljagd gehen; zu den Märchentafeln gilt es, Fragen rund um Schneewittchen, Sterntaler, Rotkäppchen und Co. zu beantworten. Ein Besuch beim größten Ungeheuer der Welt, das in einem Turm auf der Wiese haust, rundet das interaktive Märchen-Erlebnis ab, denn an diesem Tag sind Zuhören und Mitmachen Trumpf. Am 4. September ist die gesamte Viller Mühle geöffnet, so dass der Märchentag bei Regen auch drinnen stattfinden könnte. Stärken kann man sich im Café, es gibt Livemusik von einer Band und der Andenkenladen ist ebenfalls geöffnet. Der Eintritt kostet für eine Familie (zwei Erwachsene und drei Kinder) 39 Euro, für Erwachsene zwölf Euro und für Kinder ab vier Jahren zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank an der Niers in Goch, Bahnhofstraße (mit Nachlass) und an der Tageskasse.

Großes Foto: Barbara Rohde (Volksbank an der Niers), Heinz Bömler junior und Heinz Bömler senior (v. l.) freuen sich schon auf viele Besucher. NN-Foto: CDS