Raub auf Tankstelle – Mitarbeiter verletzt

ALDEKERK. Am Sonntagmorgen, 21. August, um 2.45 Uhr befand sich ein 23-jähriger Mitarbeiter einer an der Umgehungstraße in Kerken gelegenen Tankstelle, im Werkstattbereich neben dem Verkaufsraum. Die Außentür der Werkstatt war zur Belüftung geöffnet. Als sich der 23 Jährige in der Tür zum Außenbereich befand, stürmten plötzlich zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte männliche Personen auf ihn zu und drängten ihn zurück in den Werkstattbereich. Dort wurde er von den Tätern mehrfach zu Boden geschlagen. Die beiden Täter entnahmen Bargeld und Zigaretten aus dem angrenzenden Verkaufsraum und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem RTW dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831/1250.