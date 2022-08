Rollsplittarbeiten im Gelderner Stadtgebiet

GELDERN. Wie die Stadt Geldern mitteilt, wird in dieser Woche an mehreren Straßen im Stadtgebiet die Fahrbahn erneuert beziehungsweise ausgebessert. Die Rollsplittarbeiten beginnen heute, 15. August, und werden voraussichtlich fünf Tage in Anspruch nehmen. Folgende Straßen erhalten eine neue Oberflächenschutzschicht: in Kapellen Teilstücke des Winstersweges und des Oetzelsweges, in Veert der Weg An der Mosel, in Lüllingen der Weg Zur Löp, in Walbeck ein Teilstück der Straße In den Honnen, ein Teilstück des Weges Am Bröckelken und ein Teilstück des Bergstegs im Bereich des Freibads, in Pont die Römerstraße und ein Teilstück der Steinstraße, in Vernum die Ivenstraße, der Deselaersweg und der Weg In de Middag und in Hartefeld die Heckensstraße und ein Teilstück des Poelyckers Weges.

Während der Trocknungszeit der eingebauten Rollsplitschichten bittet die Stadt Geldern beim Betreten der Flächen um erhöhte Aufmerksamkeit. Zugleich bittet die Stadtverwaltung Anwohner der betroffenen Straßen darum, ihre Fahrzeuge tagsüber außerhalb des Straßenraums abzustellen, da die Arbeiten nur ausgeführt werden können, wenn keine Fahrzeuge am Straßen-/Wegerand abgestellt sind. Als zusätzlicher Hinweis werden bzw. wurden deshalb auch entsprechende Schilder aufgestellt.