GOCH. Aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung sind die Dienststellen von Vermögens- und Abwasserbetrieb der Stadt Goch sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft GO! an der Jurgensstraße am Freitag, 12. August, nicht besetzt. Ab Montag, 15. August, stehen die Kolleginnen und Kollegen wieder wie gewohnt zur Verfügung. Die Stadt Goch bittet um Verständnis.