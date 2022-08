Bestätigung für Klapdor soll im September kommen

KREIS KLEVE. Es hat sich herumgesprochen: Am 27. November wählt der Kreis Kleve einen neuen Landrat. Silke Gorißen hat sich bekanntlich in den Landtag verabschiedet, wo sie seit Ende Juni als Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz zuständig ist. Das macht Neuwahlen erforderlich.

Kandidat der Freien Demokraten ist Ralf Klapdor, Professor an der Hochschule Rhein-Waal und FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Das gab der FDP-Kreisvorsitzende Kay Ehrhardt im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Der Kandidat: noch im Urlaub. Warum auch nicht? Es ist ja schließlich Sommer.

„Ralf Klapdor“, auch das gab Ehrhardt bekannt, „muss als Kandidat von den Mitgliedern am 11. September erst noch bestätigt werden.“ Die Entscheidung der Ortsvorsitzenden im Kreis ist also keineswegs endgültig. Folglich wäre es möglich, dass es bei der FDP weitere Bewerber geben wird. Man habe sich für einen eigenen Kandidaten abseits der Listenverbindung [SPD, Die Grünen, Freie Wählergemeinschaften, Anm. d. Red.] entschieden. Die Kandidatensuche bei der letzten Wahl [sie fand 2020 statt] sei für die Partei eine Zerreißprobe gewesen, blickt Maarten Oversteegen, FDP-Ortsverbandsvorsitzender in Kleve, zurück. Mit Ralf Klapdor habe man jetzt einen Kandidaten gefunden, der über die notwendigen Voraussetzungen verfüge. Ehrhardt: „Ralf Klapdor besitzt die nötige Verwaltungs- und Personalerfahrung.“ Maarten Oversteegen: „Für die Wahl im November rechnen wir mit einer geringen Wahlbeteiligung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es sich um eine reine Landtagswahl handelt. Es wird also darum gehen, unsere Wähler zu mobilisieren.“ Ralf Klapdor ist Professor an der Hochschule Rhein-Waal. Schaut man sich sein Profil im Internet an, findet sich unter anderem dies: „Der gebürtige Hülser (heutiger Stadtteil von Krefeld) studierte Wirtschaftswissenschaften in Duisburg und war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Volker Breithecker in Duisburg tätig. In dieser Zeit promovierte er mit dem Thema ‚Effiziente Steuerordnung durch ein europäisches Musterabkommen?‘ Sein Steuerberaterexamen absolvierte er im Jahr 1999 und war anschließend als selbständiger Steuerberater und im Projektgeschäft für internationale Steuerberatungsgesellschaften tätig. Prof. Dr Ralf Klapdor hat zahlreiche Monografien und Zeitschriftenbeiträge zu verschiedenen Aspekten der Besteuerung veröffentlicht. Schwerpunkte sind die internationale Besteuerung und die Kommentierung aktueller Steuerrechtsänderungen. Prof. Dr Ralf Klapdor ist verheiratet und hat 2 Kinder. Er ist Mitglied des Kreistags des Kreises Kleve.“