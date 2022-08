2.926 Kinder freuen sich im Kreis Kleve auf ersten Schultag

KREIS KLEVE. Der Kreis Kleve ist und bleibt nach Ansicht der Statistiker ein Zuzugskreis. Die Bevölkerungszahlen wachsen moderat, aber stetig. Dies zeigt sich auch an der Entwicklung der Prognosezahlen der Erstklässler, die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. 2.926 Kinder sind es, die sich aktuell auf ihre Einschulung freuen – das entspricht in etwa dem “Rekordhoch“ des Vorjahres. Im Vorjahr waren es 2.935, zwei Jahre zuvor insgesamt 2.761 Kinder. Auf die 16 Städte und Gemeinden im Kreis Kleve verteilen sich diese „i-Dötzchen“ laut Prognose wie folgt: Bedburg-Hau 127, Emmerich am Rhein 266, Geldern 308, Goch 334, Issum 126, Kalkar 139, Kerken 132, Kleve 421, Kranenburg 106, Rees 201, Rheurdt 61, Straelen 172, Uedem 74, Wachtendonk 72, Wallfahrtsstadt Kevelaer 285 und Weeze 102.