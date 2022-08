KREIS KLEVE. Bei der am 27. November 2022 stattfindenden Landratswahl im Kreus Kleve wird der Unparteiische Guido Winkmann wieder antreten.

„Ich hatte in den vergangenen Wochen viele vertrauensvolle Gespräche, die mich neben der 30.685 Wählerstimmen der Wahl im September 2020- dazu bewogen haben, erneut zu kandidieren. Auch wenn einige Gesprächspartner es sich gewünscht hätten, bin ich immer noch nicht bereit, meine Neutralität aufzugeben, indem ich in eine Partei eintrete.“

Guido Winkmann hatte bei der Wahl im September 2020 mit 23,1 Prozent der Stimmen nur knapp die Stichwahl verfehlt.

Winkmann:„Kernziel muss es sein, eine Kreisverwaltung ins Jahr 2030 zu führen, in der die begeisterungsfähigen, innovativ handelnden und zielorientiert denkenden Menschen gerne arbeiten und sich als Servicedienststelle für die Kreis Klever Bürger verstehen und helfen, deren Anliegen schnell und unkompliziert abzuwickeln. Wenn die Verwaltung des Kreises Kleve diese Voraussetzungen schafft, profitieren Wirtschaft und Unternehmen und der Kreis Kleve bleibt weiter für die Menschen lebenswert. Sie bleiben dem Kreis Kleve treu und andere ziehen gerne in unsere Region.Dazu sind Kontinuität und Verlässlichkeit in der Position der Verwaltungsspitze des Kreises Kleve unbedingt erforderlich.”