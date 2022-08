32-jähriger Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

UEDEM. Am Freitag, 29. Juli, gegen 20:25 Uhr befuhr ein 32jähriger Weezer mit seinem Motorrad die Marienbaumer Straße aus Richtung Marienbaum, in Richtung Uedem. Im Hochwald kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten, touchierte dann einen abgesägten Baum und prallte schließlich gegen einen weiteren Baumstumpf. Anschließend kam er zu Fall. Bei dem Unfall zog er sich schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Angehörigen wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen hinzugezogen. Die Marienbaumer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.