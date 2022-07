NETTETAL. Alle Klassik-Freunde dürfen sich freuen: Nach drei Jahren Pause gibt es das lang erwartete Comeback des Schlosshofkonzerts auf Schloss Krickenbeck. Am Sonntag, 14. August, präsentiert der Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal (KDW) das Orchester der deutschen Kammerakademie Neuss unter der Leitung von Chefdirigent Christoph Koncz. Auf dem Programm steht ein sommerliches Klassikkonzert mit Klassikern von Mozart, Dvorák und Tschaikowsky.

Der Konzertnachmittag wird mit einem der bekanntesten Konzerte von Wolfgang Amadeus Mozart eröffnet. Das „Divertimento für Streicher D-Dur KV 136“ gehört zu den wichtigen „Salzburger Sinfonien“ des jungen Mozarts und ist geprägt durch seine frische und ausdrucksvolle Spielart. Noch unbehelligt vom späteren Weltruhm, schrieb der erst 34jährige Dvořák, mehr als 100 Jahre später, eines seiner schönsten und inspirierensten Werke. Aus der großen Reihe seiner Kammermusiken ragt besonders die „Serenade in E-Dur op. 22 für Streichorchester“ heraus. In fünf Sätzen hat Dvořák, in unermesslicher Fülle die herrlichsten böhmischen Melodien und Themen verarbeitet. Peter I. Tschaikowsky war ein glühender Verehrer Mozarts Musik und so ist auch seine „Streicherserenade C-Dur op. 48“ als „Mozarts-Verehrung“ zu sehen.

Das Orchester der deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) besteht aus jungen, hochbegabten Musiker, die kurz vor oder nach ihrem Abschluss des Musikstudiums stehen. Begeisterungsfähigkeit und höchste Leistungsbereitschaft verbinden sich in der DKN zu einem mitreißenden Musizieren. Dies hat das immer junge Ensemble zu einem „der führenden Kammerorchester Deutschlands“ werden lassen, wie das Musikmagazin „das Orchester“ es formulierte. Die Künstler aus verschiedenen Nationen entwickeln ein besonderes Verständnis und Miteinander, das sowohl im Neusser Zeughaus als auch auf den Podien der Welt und im Tonstudio für unverwechselbare Resultate sorgt. Mit dem Opus Klassik hat die DKN in der letzten Saison den wichtigsten deutschen Klassikpreis erhalten. Mehr als 40 weitere CD‐Einspielungen sind wichtige Meilensteine auf dem erfolgreichen Weg der DKN.

Dirigent Christoph Koncz

Der junge österreichische Dirigent Christoph Koncz zählt zu den herausragenden Musikern seiner Generation. Auf sein Dirigierdebüt bei der Mozartwoche Salzburg 2013 folgten Auftritte in den bedeutendsten Konzertsälen des deutschsprachigen Raums (wie den Philharmonien in Berlin, Köln und München, Wien oder Luzern) sowie im Concertgebouw Amsterdam und bei den Salzburger Festspielen. Christoph Koncz ist seit 2019 Chefdirigent der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein. Er steht regelmäßig weltweit am Pult renommierter Orchester wie dem Orchestre de la Suisse Romande, Philharmonia Orchestra London, Orchestre Métropolitain de Montréal und Hong Kong Philharmonic. Karten im Vorverkauf gibt es unter http://www.kdw-nettetal.de/vorverkauf-2022-2/, unter Telefon 0157/37867363 oder per E-Mail (mb@kdw-nettetal.de) erhältlich.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Einlass (nur kleines Seitentor des Krickenbecker Schlosses) ist bereits um 15 Uhr geöffnet. Parkgelegenheiten bestehen ausschließlich auf dem Parkplatz an der „Biologische Station Nettetal“. Ab dem Parkplatz wird gegen 14.45 Uhr ein kostenloser Shuttlebus-Service zum Schlosseingang angeboten. Gegen 18 Uhr startet der Rück-Transfer zum Parkplatz. Weitere Infos zu den Konzerten gibt es unter www.kdw-nettetal.de.

Die NN verlosen 2 x 2 Tickets für Klassikkonzert. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefon und dem Betreff „Schlosshofkonzert“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 3. August. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.