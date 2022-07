Arbeiten im Bereich Wiesenweg/ Kolpingstraße

ISSUM. Am Donnerstag, 14. Juli, startet ab 7 Uhr morgens eine Vernebelung zur Kontrolle der Dichtigkeit des Schmutzwasserkanals im Bereich der Bonhoefferstraße und des Wiesenweges. Die Planungen für den Endausbau der Bonhoefferstraße und des Bereiches Wiesenweg 41 – 49 sind in der Endphase. Im Zuge der Planungen der Entwässerung des Gebietes ist es erforderlich, die Dichtigkeit des Schmutzwasserkanals zu kontrollieren. Dies geschieht durch eine Vernebelung. Hierbei wird künstlich erzeugter Nebel in den Hauptkanal geleitet. Der Nebel ist umweltverträglich und nicht gesundheitsgefährdend. Es handelt sich um sogenannten „Disko-Nebel“, der auf Grundlage von Trockeneis hergestellt wird. Der Nebel wird vom Hauptkanal durch die Anschlüsse bis in die Strangentlüftung der Häuser sichtbar sein. Die Arbeiten starten nur, solang trockenes Wetter vorherrscht. Bei Fragen zur Maßnahme bitte an Stefanie Thissen unter Telefon 02835/1075 oder per Mail an stefanie.thissen@issum.de wenden. Sie wird die Arbeiten vor Ort begleiten.