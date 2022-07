PFALZDORF. Immer öfter ist es inzwischen an den Außenwänden zu finden – das Pfalzdorfer Hauswappen mit dem Pfälzer Löwen und der achtstrahligen Lilienhaspel in Silber, auf grünem Grund. Der schreitende Löwe symbolisiert die Ansiedlung der Kolonisten im 18. Jahrhundert im damaligen Herzogtum Kleve, auf der Gocher Heide. Bis 1969 war Pfalzdorf noch eine eigene Gemeinde, dann erfolgte die Eingemeindung nach Goch.

Zur reichen Geschichte des größten Flächendorfes in ganz Deutschland könnte Johannes Verhoeven, seit 1990 Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins Pfalzdorf (HVV) und Gründer des Heimatkundlichen Arbeitskreises (1989) eine ganze Menge erzählen, doch dieses Mal möchte er eher die Werbetrommel für das Pfalzdorfer Hauswappen rühren.

Wobei das eigentlich kaum nötig ist, denn von den Hauswappen ist momentan nur noch eine kleine Restauflage übrig. „Diese Art des Wappens gibt es seit circa 20 Jahren“, erzählt Johannes Verhoeven, „damals waren sie noch handgemalt von Werner Prosch, der leider inzwischen verstorben ist.“ Dann sei das Wappen irgendwie in Vergessenheit geraten, bis Johannes Verhoeven in jüngster Vergangenheit doch wieder einige Anfragen dazu bekam: „Die Leute fragten mich, ob ich ihnen nicht das Wappen besorgen könnte.“

Johannes Verhoeven machte sich an die Recherche-Arbeit und fand einen Pfalzdorfer Unternehmer, der die entsprechende Grafik anfertigte und das Motiv nun auf einer stabilen Alu-Verbundplatte aufbringt. „Bei ihm haben wir die Schilder in der Größe von 34 x 29 Zentimetern bestellt“, so Verhoeven. Ein Wappen kostet 32,50 Euro und ist bei ihm erhältlich (Kontakt unter Telefon 02823/29047). Zunächst habe der HVV eine kleinere Menge bestellt: „Wir gehen dafür in Vorkasse und wollten erst einmal die Nachfrage abwarten.“

Beliebtes Motiv

Das Wappen-Motiv sei bei den Pfalzdorfern sehr beliebt und werde gerne genutzt, weiß Verhoeven: „Hier wehen an die 500 Pfalzdorfer Fahnen.“ Auch die gibt es übrigens beim HVV zum Preis von 37,50 Euro. Seine Verbundenheit mit Pfalzdorf kann man auch durch einen Kleeeblattförmigen Autoaufkleber zum Ausdruck bringen, der quasi die vier „Ortsteile“ aufzählt: Bahn, Dorf, Tal und Landwehr. „Den sieht man hier auf fast jedem Auto“, so Johannes Verhoeven. Sollte der traditionelle und beliebte Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden können, so wird auch der Heimatverein mit einem eigenen Stand dort vertreten sein (Infos: www.pfalzdorf-nrw.de)

„Das Interesse an der Heimatgeschichte ist groß“, freut sich Verhoeven, der sich viel vorstellen kann, aber nicht, Pfalzdorf jemals den Rücken zu kehren.