Erster Fall von Affenpocken im Kreis Kleve

KREIS KLEVE. Im Kreis Kleve ist ein erster Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Betroffen ist eine Person mittleren Alters aus dem nördlichen Kreisgebiet. Sie hat sich vermutlich bei einem Kontakt zu einer Person außerhalb des Kreisgebiets infiziert. Der infizierten Person geht es den Umständen entsprechend gut, sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Diese dauert mindestens 21 Tage. Anschließend erfolgt eine erneute medizinische Untersuchung. Gegebenenfalls wird die Quarantäne verlängert. Eine stationäre Betreuung im Krankenhaus ist aktuell nicht erforderlich. Das Kreisgesundheitsamt steht in einem engen Austausch mit der/dem Betroffenen. Neben der/dem Infizierten ist das Kreis-Gesundheitsamt mit fünf engen Kontaktpersonen ebenfalls in Kontakt. Aufgrund einer individuellen Risikoeinschätzung ist eine Quarantäne nicht erforderlich. Weitere Personen, die mit der/dem Infizierten in Kontakt standen, werden über das Krankheitsrisiko ebenfalls informiert.