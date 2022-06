Aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 244,6

KREIS KLEVE. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am heutigen Mittwoch, 8. Juni, um 0.00 Uhr, insgesamt 81.272 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch, 1. Juni, insgesamt 865 neue Infektionen gemeldet. Die 81.272 Indexfälle entfallen wie folgt auf die Städte und Gemeinden des Kreises Kleve:

Kommune Bekannte Indexfälle Veränderung zum Mi., 01. Juni 2022 Bedburg-Hau 3.088 +27 Emmerich am Rhein 6.615 +38 Geldern 9.960 +76 Goch 7.556 +50 Issum 3.430 +49 Kalkar 4.492 +54 Kerken 3.510 +89 Wallfahrtsstadt Kevelaer 8.058 +93 Kleve 12.103 +148 Kranenburg 2.380 +25 Rees 6.022 +63 Rheurdt 1.638 +24 Straelen 4.836 +52 Uedem 1.905 +27 Wachtendonk 2.156 +16 Weeze 3.523 +34 Aktuell in Bearbeitung 0 +0 Summe 81.272 +865

Aufgrund der Pfingst-Feiertage kann es durch weniger Testungen sowie einer Verzögerung bei der Weitergabe der Indexfälle von den Laboren zu einer Untererfassung der nachgewiesenen Corona-Infektionen in dieser Woche kommen.

Größere Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen

Es gibt in dieser Woche ein neues größeres Ausbruchsgeschehen im Kreis Kleve: Im nördlichen Kreisgebiet sind in einer Sammelunterkunft insgesamt 85 Indexfälle nachgewiesen worden. Eine Reihentestung hat bereits stattgefunden. Eine Weitere ist terminiert. Der Kreis Kleve steht im engen Austausch mit der Leitung der Einrichtung.

Aktuell Infizierte, Genesene, Verstorbene und Situation in den Kliniken

Von den insgesamt 81.272 bestätigten Corona-Fällen sind 2.672 aktuell infiziert; 78.235 gelten als genesen; 365 Personen sind verstorben. Im Laufe der vergangenen Woche gab es zwei weitere Todesfälle im Kreis Kleve. Die 364. verstorbene Person ist Anfang 70 und stammt aus Emmerich am Rhein. Die 365. verstorbene Person ist Mitte 90 und stammt ebenfalls aus Emmerich am Rhein. Wichtiger Hinweis: Die Zahl der aktuell infizierten Personen errechnet sich aus der Differenz der bekannten Fälle zu den Genesenen und Verstorbenen. Es ist von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 27 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 244,6. https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html

Die nachstehend genannten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle werden lediglich nachrichtlich aufgeführt:

Mi., 08.06. – 244,6

Mi., 01.06. – 145,4

Mi., 25.05. – 196,4

Mi., 18.05. – 348,5

Mi., 11.05. – 399,3

Die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117. Bitte lesen Sie vor einer telefonischen Kontaktaufnahme die umfangreichen Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befinden sich oben die Direktlinks zu allen wichtigen Informationen zum Corona-Virus sowie zur Corona-Schutzimpfung. Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter 02821/594-950 zu erreichen.