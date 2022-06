Sport-Familientag in Veert am Freitag

GELDERN. Der VCE Geldern und die Kita „Am Rodenbusch“ bieten Familien mit Kindern am kommenden Freitag, 10. Juni, am Sportplatz in Veert ein besonderes Erlebnis: Unter dem Motto „Familientag für uns alle!” werden nicht nur verschiedene Spiel- und Sportangebote für die ganze Familie angeboten, sondern auch das Kinderbewegungsabzeichen NRW (Kibaz-Parcours) für Kinder unter sieben Jahren.

Das Kinderbewegungsabzeichen NRW (Kibaz) ist seit 2014 ein attraktives Bewegungsangebot, das drei- bis sechsjährige Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und Sport begeistert.

Mindestens zehn Bewegungsstationen in Form eines Parcours durchlaufen die Kids ohne Zeitbegrenzung. Das Kibaz soll dabei vor allem Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten fördern, nicht aber die Leistung der Kinder messen. Die kindgerechten und altersdifferenzierten Bewegungsaufgaben entsprechen den fünf Bereichen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Nach dem Kibaz-Parcours gibt es für die Kinder Urkunden und zusätzlich Kibaz-Malbücher als kleine Anerkennung.

Zusätzlich zum Kinderbewegungsabzeichen NRW – die Teilnahme ist kostenlos – werden auch Sportarten wie Beachvolleyball, eine Hüpfburg, ein Fußballturnier der Hobby- und Betriebssportmannschaften, ein Luftballon-Modellage und eine Verlosung angeboten. Dazu kommen bewegungs- und gesundheitsförderliche Aktionen für Kinder und Familien in Zusammenarbeit mit der AOK.

Alle Einnahmen des Tages kommen dem Förderverein des städtischen Kindergartens „Am Rodenbusch“ zugute.