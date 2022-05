Neues Motto für das Stadtfest in Rees

Verkaufsoffener Sonntag

Traditionell ist das Stadtfest einer von zwei verkaufsoffenen Sonntagen in Rees. Der zweite ist zum Rheinfest am 23. Oktober. „Dabei soll es auch langfristig bleiben“, sagt RWG-Chefin Renate Bartmann. Morgen haben die Geschäfte in Rees von 13 bis 18 Uhr geöffnet.