Unfall mit Personenschaden – PKW stießen zusammen

KRANENBURG (ots). An der Kreuzung Häfnerdeich/B9/Alte Heerstraße ereignete sich am Sonntag 15. Mai, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Bedburg-Hau gemeinsam mit seiner 85-jährigen Beifahrerin in einem VW den Häfnerdeich in Richtung Wyler. Nach ersten Erkenntnissen querte er die B9 ohne anzuhalten in Richtung Alte Heerstraße, und kollidierte dabei mit dem Opel eines 23-jährigen Niederländers, der mit seiner 25-jährigen Beifahrerin auf der B 9 aus den Niederlanden kommend, in Richtung Kranenburg unterwegs war. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß leicht, die Beifahrerinnen schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.