WALBECK. Nach zweijähriger Zwangspause konnte am Sonntag endlich wieder der Festumzug zu Ehren der Spargelprinzessin durch Walbeck ziehen. Statt mit Pferdekutschen ging es für die Ehrengäste, darunter Landrätin Silke Gorißen, Bürgermeister Sven Kaiser, die Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe, die Pfarrer Arndt Thielen und Ralf Streppel und das Straelener Blumenmädchen in glänzenden Oldtimern durch den Ort. Historische Kostüme, Fahrzeuge und Gerätschaften, wie die Feuerwehrspritze und der Unimog der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck, gaben dem Umzug seinen besonderen Rahmen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die örtlichen Musikvereine. Auch die NN folgten gerne der Einladung nach Walbeck und nahmen mit ihrem Jubiläums-Bulli am Festumzug teil. Ein strahlendes Lächeln gab es für alle Besucher von Spargelprinzessin Hannah I. (Rümmler), die gemeinsam mit ihrem Grenadier Heinz-Josef Heyer bei bestem Wetter ihren Festumzug in vollen Zügen genießen konnte. Bereits am Vormittag hatte der Spargel- und Handwerkermarkt geöffnet, der traditionell von Walbeck aktiv veranstaltet wurde und ein buntes Markttreiben im Ortskern offerierte.

1 von 19