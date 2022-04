PKW erfasst entgegenkommendes Motorrad

STRAELEN-HETZERT. Auf der Wachtendonker Straße kam es gestern, 21. April, gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 91-Jähriger Mann aus Straelen mit seinem Mercedes die L361 aus Wachtendonk kommend in Richtung Straelen. Als er hinter einer Kurve einen vor ihm fahrenden PKW überholte, kollidierte der Mercedes mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 69-jährigen Duisburgers, der die Wachtendonker Straße in Richtung Wachtendonk befuhr. Infolge der Kollision stürzte der 69-Jährige mit seinem Motorrad und erlitt schwerste Verletzungen. Da akute Lebensgefahr bestand, brachte ein eingesetzter Rettungshubschrauber den Mann in eine Spezialklinik. Der 91-jährige verlor durch Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der Straelener und seine 88-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, standen jedoch deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Wachtendonker Straße blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme komplett gesperrt.